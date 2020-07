Taranto, vendeva online capi firmati… ma erano contraffatti

Promuoveva sui social capi di abbigliamento griffati che poi rivendeva online. I finanzieri della Tenenza di Castellaneta, in provincia di Taranto, hanno scoperto che si trattava di merce contraffatta. Le indagini sono iniziate su segnalazione del Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza – Gruppo Anticontraffazione e Sicurezza Prodotti.

I FATTI – “Gli agenti – si legge in una nota inviata alla stampa – su delega del sostituto procuratore di Taranto Antonio Natale, hanno analizzato i dati del traffico telefonico intercorso sull’utenza cellulare presente nelle pagine dei social network utilizzate per la promozione di capi di abbigliamento, calzature ed articoli di note griffe (Alexander Mc Queen, Burberry, D&G, Fendi, Hermes, Gucci, Tods, Versace, Dior, Ferragamo, Chanel) ceduti peraltro in totale evasione d’imposta. Si è proceduto, altresì, a ricostruire i movimenti finanziari veicolati attraverso servizi di pagamento, carte di credito ricaricabili ed i rapporti finanziari utilizzati per regolare il pagamento dei prodotti commercializzati, al fine di ricostruire la filiera del falso”.





“In tal modo – spiega la Guardia di finanza di Taranto – è stato determinato in € 312.143,46 il volume delle transazioni complessivamente poste in essere nell’approvvigionamento delle merci da account prevalentemente cinesi e nei rapporti con i compratori”. Il responsabile dell’attività è stato segnalato all’autorità giudiziaria. Era “attiva in rete – continua il comunicato stampa – con l’account giulia sara ferragni”. Le fiamme gialle, inoltre, hanno eseguito il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente per un valore complessivo di € 70.482,96. Il provvedimento è stato disposto dal Tribunale di Taranto.