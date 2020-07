“Taranto25”, il network che mette insieme imprese, professionisti, cittadini

Un network di imprenditori, professionisti, cittadini. Ecco “Taranto25”. Un’idea nata un anno fa, presentata ufficialmente questa mattina. Il filo conduttore è l’impegno in favore della comunità attraverso una rete per avere maggiore capacità di intervento.

La nuova realtà è stata costituita a gennaio. I soci hanno eletto il Consiglio direttivo con presidente Fabio Tagarelli, vicepresidente Ennio Barnaba e segretario Pierfilippo Marcoleoni. Oggi il debutto. “È nostra intenzione – ha spiegato il presidente Tagarelli – operare concretamente sul territorio a 360 gradi non precludendo alcun settore di intervento: attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, tra queste anche quelle di volontariato”.





Dopo un primo periodo di inattività forzata per il lockdown, “Taranto25” ha siglato un accordo con la Cisl territoriale di Taranto e Brindisi. “Inoltre – ha annunciato il segretario Pierfilippo Marcoleoni – sosterremo il CUS Jonico Basket, il Tritons Taranto Baseball e l’Ad Maiora Basket femminile, eccellenze sportive impegnate nel riportare finalmente il nome di Taranto nei massimi campionati”.

Grande attenzione allo sport ha ribadito Tagarelli in maniera concreta. “Vogliamo aiutare a rialzarsi le piccole e medie realtà messe in ginocchio dalla pandemia Covid-19, penso alle scuole di calcio giovanile, abbiamo già

siglato un accordo con la ASD Royal Taras di Giuseppe Manfuso, da un altro, come detto, sostenendo importanti società professionistiche. Questo modus operandi sarà esteso anche agli altri ambiti di intervento: la nostra dea è sostenere concretamente progetti che vogliono migliorare la città, non come semplici sponsor, ma sposandoli e diventandone partner”.

Un’attenzione particolare, inoltre, sarà dedicata al mondo della scuola, della formazione e della cultura. Tra le idee quella di istituire “una borsa di studio dedicata ad Alessandro Leogrande, scrittore e giornalista tarantino prematuramente scomparso”. Come ha spiegato il segretario Marcoleoni, “Taranto 25 intende anche sviluppare una serie di collaborazioni e sinergie con le Istituzioni per rilanciare l’immagine della città. Siamo pronti a fare la nostra parte, anche sviluppando partnership con importanti aziende che operano in modo sostenibile e green sul territorio”.

I SOCI – Formare Puglia Aps, Dietista biologo nutrizionista Andrea Urso, Terraturismo Srl, Serramenti e Infissi Polito Gaetano & Figli, Orchestra ICO Magna Grecia, Foel Group Srl, Tagarelli Assicurazioni, Otosalus Srl, Nuova Ortopedia Italiana Srl, LC Automation Coop Rl, Ingeo Costruzioni e Servizi Srl, Sicurmed Srl, Farmacia Castellaneta Srl, Servizi Integrati

Srl, Immobiliare Cambio Casa, Medical Center Centro Fisiokinesiterapia, Autocarrozzeria Caretta, L’Elettra Trivisano Srl, Laboratorio Analisi Paolo VI e Laboratorio Analisi San Giorgio Srl, Aabito Architecture & Ambiente, Studio Odontoiatrico Vozza, Boccardi Arredamenti srl, Avvocato Luca Di Franco, Commercialista Renato Galeone, Lorval Trasporti e Traslochi Srl, C-leverup, Ingegnere Giovanni Patronelli, Ingegnere Luca Tagliente, Surgikal Srl.