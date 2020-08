Tassista beccato con 1kg di eroina. A Taranto arrestato 25enne con cocaina negli slip

I carabinieri del comando provinciale di Taranto, in collaborazione, nella fase operativa, con una pattuglia della Compagnia di Massafra, hanno tratto in arresto, in flagranza di reato un tassista 35enne incensurato per possesso e spaccio di sostanze stupefacenti.

“I militari – spiega il resoconto inviato alla stampa – sospettando che l’uomo utilizzasse la propria attività di tassista per trasportate e spacciare stupefacente, dopo un prolungato servizio di osservazione e pedinamento hanno sottoposto l’uomo a un controllo sulla statale 106. Il 35enne, a seguito di un’accurata perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso di un kg di eroina suddiviso in due panetti, che aveva occultato all’interno del bagagliaio del proprio taxi.





Lo stupefacente sequestrato, che sul mercato avrebbe fruttato circa € 20.000,00, è stato consegnato al L.A.S.S. del Reparto Operativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Taranto per il campionamento ed i successivi accertamenti quali-quantitativi. L’arrestato, su disposizione dell’autorità giudiziaria è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Taranto”.



Un altro spacciatore è stato, invece, arrestato dai “falchi” della Squadra Mobile. Gli agenti avevano notato uno strano movimento nei pressi di un circolo di via Nettuno già diverse volte “attenzionato” per le frequentazioni sospette.

“I poliziotti – spiega una nota della Questura di Taranto – nel corso dei servizi di appostamento hanno notato l’insolita presenza un giovane in maglia bianca e pantaloncini di jeans, già conosciuto per i precedenti specifici in materia di spaccio, il quale stazionava nelle adiacenze dell’ingresso del circolo. Il sospettato infilava la mano negli indumenti intimi per prelevare presumibilmente la sostanza stupefacente da spacciare. A questo punto i “falchi” hanno deciso di intervenire con estrema rapidità per fermarlo e coglierlo sul fatto, nonostante il suo tentativo di allontanarsi .

Nel corso della prima perquisizione personale , sono stati recuperati dieci involucri termosaldati contenenti cocaina, nascosti proprio all’interno del suo indumento più intimo e poi, nella tasca posteriore del pantaloncino, 20 euro in banconote di vario taglio, probabile provento dell’attività illecita . Il 25 enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato per detenzione ai fini dispaccio di sostanze stupefacenti”.