Teatro ragazzi in cortile, domani a Taranto “Jack e il fagiolo magico”

«Avere tutto non significa avere la felicità?». Domani, martedì 3 agosto, alle ore 21 alla parrocchia Santa Famiglia di Taranto, in via Lago di Albano al quartiere Salinella, La Luna nel Letto presenta “Jack e il fagiolo magico”, testi, regia e scene Michelangelo Campanale, da un’idea di Maria Pascale, con Maria Pascale, assistente alla regia Annarita De Michele, assistente alla scenotecnica e costumi Maria Pascale, voce registrata Lorenzo Gubello, registrazioni audio Michelangelo Volpe.

L’opera rientra nel cartellone “in Cortile: il teatro ragazzi” promosso dal Teatro Pubblico Pugliese e dal Comune di Taranto, in collaborazione con il Crest. Biglietto 3 euro con prenotazione obbligatoria al numero 366.3473430 (anche whatsapp) in orario d’ufficio (ore 10-18.30).





Ispirato ad una fiaba della tradizione orale inglese – la prima pubblicazione apparve nel libro “The History of Jack and the Bean-Stalk”, stampato da Benjamin Tabard nel 1807 – lo spettacolo narra la storia di un bambino che pur essendo piccolo riesce a trovare il lieto fine alle sue disavventure, guidato dal suo istinto, dalla sua fiducia nella vita e dalla sua intelligenza.

“Per raccontare la storia di Jack – spiega una nota stampa – Maria Pascale ha messo a disposizione tutta la sua esperienza di attrice, burattinaia e macchinista. Il connubio con il regista e scenografo Michelangelo Campanale ha dato vita ad uno spettacolo teatrale che si regge sulla commistione dei linguaggi: la voce della narratrice, le voci dei burattini, degli oggetti e la musica si intrecciano ad una macchina scenica di piccole dimensioni, raffinata, intrisa di dettagli, marchingegni, giocattoli, segni, sguardi e visioni pittoriche. Il risultato è un grande gioco nel quale sembra che sia la materia da sola a prendere corpo, a prendere parola, animandosi per necessità, come accade nelle fiabe che per fortuna si raccontano ancora, da sempre e per sempre”. (CREDITS: foto Mariagrazia Proietto concessa da ufficio stampa Crest Taranto)