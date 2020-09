Terza tappa di BIKES, viaggio nella Taranto del ‘900

Terza tappa di BIKES-Kilometri di Storia ed Esplorazioni in Bici. Questa volta il “viaggio nel tempo” su due ruote volge lo sguardo al passato più recente. L’appuntamento è per venerdì 11 settembre, alle 18, dalla Concattedrale di Giò Ponti. “Tour del Contemporaneo. Visite guidate alla scoperta della Taranto del ‘900”, questo il filo conduttore della serata.

BIKES è un’iniziativa di Ethra Archeologia e Turismo, realizzata con la collaborazione del Comune di Taranto. Si parte, dunque, dalla Concattedrale, tra i più importanti monumenti architettonici del ‘900 italiano, di cui ricorre il cinquantenario della costruzione. Da qui, percorrendo l’asse viario di via Dante i “cicloesploratori” arriveranno al piazzale Bestat, opera dell’architetto Piccinnato che si ispirò al complesso residenziale la Defense di Parigi.





Rotta verso il mare, fino al Monumento al Marinaio, per finire alla discussa rivistazione di Piazza Fontana, un tempo fulcro commerciale del capoluogo ionico. Un itinerario alla scoperta di una Taranto per certi versi inedita in cui si incrociano grandi testimonianze, architetture contemporanee, monumenti che guardano e raccontano la storia più recente della città. Il tour si concluderà con un aperitivo, compreso nel ticket di 10 euro.

In ogni sito visitato, gli esperti e gli archeologi di Ethra illustreranno storia e caratteristiche del luogo. In ossequio alle norme anticovid, l’evento si svolgerà nel rispetto delle norme di distanziamento sociale: è obbligatoria la mascherina. Gli organizzatori consigliano di indossare il casco da bici, abbigliamento comodo, possibilimente di colori vivaci, più visibili in strada e di dotare le biciclette di luci di segnalazione anteriore e posteriore. Il trasferimento da un luogo all’altro avverrà in gruppo secondo le norme del codice della strada e, laddove possibile, utilizzando le piste ciclabili. La lunghezza del percorso è complessivamente di circa 11 km; difficoltà bassa, durata del tour circa 2,30 ore (compreso soste).

Presso MF Cycling bike store Taranto, in Corso Italia 316, è possibile noleggiare bici al costo convenzionato di 5 euro, per partecipare a BIKES; per maggiori info telefonare al 349.196.9629 oppure consultare la pagina Facebook di MF Cycling bike store. A tutti i cicloesploratori che parteciperanno all’evento, sarà donato un gadget. E’ obbligatoria la prenotazione al numero 379.1182464. Info sulla pagina Facebook di Ethra https://www.facebook.com/ethrabeniculturali.it