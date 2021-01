Il centrocampista Fernando Tissone, nell’ultima stagione al Clube Deportivo Nacional, squadra con cui ha vinto la Coppa di Portogallo contro lo Sporting di Lisbona, ha firmato con il Taranto.

Il calciatore italo/argentino vanta una carriera in Serie A con le maglie di Sampdoria, Udinese ed Atalanta dove ha collezionato 162 presenze tra campionato e Coppa Italia, 7 goal e 14 assist.

Tissone, in attesa della formalizzazione del transfer, è già in campo con i nuovi compagni nella seduta odierna.