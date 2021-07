Tokyo, il tabù dell’oro: 15 le medaglie azzurre, solo un primo posto (per ora)

Poche sorprese, delusioni sparse (scherma, ciclismo, nuoto) sei finali perse (oggi la sciabola azzurra), sfortuna (canottaggio docet) e quello spunto mancante, il guizzo che traccia il solco tra la cronaca da applausi e la storia da raccontare… ma che senta ancora a palesarsi.

E’ vero, qualche vittoria annunciata all’appello non s’e fatta trovare ma le medaglie azzurre – al momento – sono ben 15 (qui). Per non contare quelle di cartone che dal quarto posto spesso gridano ‘vendetta’.





Ma se per cumulo di metalli l’Italia è sesta, la classifica diventa deficitaria perché gli ori nel conteggio generale pesano eccome (15 esima posizione).

Per adesso, l’Italia ha sorriso sul podio più alto solo con il mesagnese Dell’Aquila. Siamo fiduciosi… (in foto il medagliere aggiornato da Google).