Tokyo, Pilato squalificata nei 100 rana

Peccato Benny. Squalificata in batteria, sui 100 rana, al termine di una gara comunque deludente, lontana dai suoi tempi. I suoi 50 rana (detiene il record del mondo!!!) non sono disciplina olimpica – purtroppo – e siamo certi che la campionessa tarantina avrà tantissime occasioni per rifarsi anche sui 100.

‘Benedetta, sei stata squalificata’ – le dice in zona mista la giornalista Rai, a caldo, appena finita la gara. ‘Che ho fatto? Non so. Comunque la mia gara è stata orribile..’.





16 anni, maturità da fuoriclasse. Non ha cercato scuse, si è assunta immediatamente la responsabilità agonistica di una giornata storta (quinta nella sua batteria, praticamente eliminata). E ha accettato la sconfitta come una veterana pronta a rimettersi in vasca per capire e rilanciare. Benedetta la sua Olimpiade – la sua primissima Olimpiade – l’ha vinta ai microfoni Rai!