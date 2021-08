Torna “film on the beach” a Ginosa Marina

Torna, giovedì 12 agosto, alle 21.30, l’appuntamento con “Film on the Beach’’. Presso il Lido La Baita a Marina di Ginosa, sarà proiettato “Figli’’ di Giuseppe Bonito, con Valerio Mastandrea e Paola Cortellesi. L’ingresso è gratuito.

“Film on the Beach – spiega una nota stampa – è la rassegna cinematografica in programma presso i lidi di Marina di Ginosa ogni giovedì fino al 26 agosto. Rientra nel cartellone degli eventi estivi Cultura e Paesaggio. L’associazione Scorribande Culturali, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Ginosa, con Cinergia e BeSound, propone un cinema itinerante fra i lidi di Marina di Ginosa”.





Figli racconta la storia di Sara e Nicola, sposati da tempo e con una bambina di sei anni. Sono molto innamorati ed entrambi hanno una vita professionale appagante. L’arrivo del secondo figlio, però, rompe l’equilibrio della loro vita perfetta. In base alle nuove disposizioni di legge per assistere al film è necessario esibire il green pass.