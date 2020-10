Torna il grande volley al PalaMazzola. Domenica 200 spettatori per la Prisma

Fra due giorni l’esordio ufficiale in campionato. Prisma Taranto si prepara al debutto contro la Gruppo Consoli Centrale del Latte Brescia nella serie A2.

Lo schiacciatore rossoblù Simone Parodi racconta le sue sensazioni in vista della sfida di domenica prossima, alle 17, al PalaMazzola: «Sono molto contento di ritornare in campo: abbiamo sostenuto degli allenamenti congiunti per preparare, al meglio, questa prima partita di campionato. Non vediamo l’ora di giocare e cominciare a raccogliere i primi frutti del nostro lavoro».





La città di Taranto, dopo ben dieci lunghi anni, è pronta a riabbracciare il grande volley. Il debutto nel campionato di Serie A2 può riservare diverse insidie, come afferma il giocatore sanremese: «La prima partita del campionato non è mai semplice da affrontare: c’è la giusta tensione per questa sfida d’esordio dinanzi al nostro pubblico. Sono curioso, anche, di vedere il livello di gioco che possiamo esprimere in campo: vogliamo partire nel migliore dei modi».

Duecento persone potranno assistere all’esordio contro Brescia: «La presenza dei tifosi sugli spalti del palazzetto è una bellissima notizia: avremo il loro supporto e speriamo che possano aumentare nel corso della stagione».