Torna in carcere il killer dell’agente penitenziario Carmelo Magli

Torna in carcere Francesco Barivelo, condannato all’ergastolo per l’omicidio dell’agente di Polizia penitenziaria Carmelo Magli (cui è intitolata la casa circondariale di Taranto, ndr) avvenuta a maggio del 1994.

Gli agenti della Squadra Mobile di Taranto hanno eseguito l’ordine di esecuzione di espiazione di pena detentiva, a seguito della revoca degli arresti domiciliari decisa dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Taranto. Barivelo è stato prelevato da casa, al rione Tamburi. Espletate le formalità di rito, l’uomo è stato accompagnato nella casa circondariale di Lecce.





“Barivelo – spiega una nota stampa della Questura di Taranto – era ristretto nel carcere di Sulmona. Lo scorso 26 marzo aveva ottenuto il beneficio degli arresti domiciliari nella sua abitazione nel capoluogo ionico. La sua situazione è stata oggetto di valutazione in sede di apposite riunioni svoltesi in Prefettura. La posizione di Barivelo è stata esaminata anche in considerazione dell’evoluzione della situazione epidemiologica, a seguito del quale è stata disposta la revoca dei domiciliari”.