Tra i due mari di Taranto, video spettacolare… da nave Cavour

“Veder transitare nel canale navigabile di #Taranto le sue 27000 tonnellate lascia sempre con il fiato sospeso – si legge nel post You Tibe della Marina Militare”.

Soli 7 metri di margine per una manovra che richiede massima concentrazione e coordinamento per l’equipaggio, evidenziano. “Dopo 16 mesi di manutenzione e ammodernamento #naveCavour lascia il Mar Piccolo di Taranto. Un obiettivo importante per la #portaerei della #MarinaMilitare, che è stato raggiunto nonostante le difficoltà derivanti dal #COVID19” chiudono dala Marina.





il video del 6 maggio, dall’alto https://www.facebook.com/1661996910678425/videos/2903444396391197/