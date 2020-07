Turismo a Taranto, Confcommercio: ripresina ad agosto

Il numero degli italiani che trascorreranno una vacanza durante il

periodo estivo, dormendo almeno una notte fuori casa, è in netto calo.

Secondo le analisi di Federalberghi, rispetto all’estate 2019 mancano

all’appello 6,8 milioni di vacanzieri (- 19,7%). La perdita sul giro d’affari complessivo sarà di poco meno del 35% (14,3 miliardi di euro, rispetto ai 21,8 miliardi del 2019).

Il turismo è il settore tra i più colpiti dalla pandemia Covid e per l’Enit-

l’Ente nazionale per il turismo- la situazione è allarmante: in agosto sono

state prenotate solo il 40% delle camere. Il trend del mercato straniero attesta un calo di oltre il 55%, ma anche il mercato domestico conferma

un calo dei pernottamenti oltre il 30%. La tendenza per chi farà una

vacanza è di restare nella propria regione, così per quanto riguarda la

Puglia che comunque sarà – secondo le previsioni- assieme a Basilicata,

Calabria e Sicilia tra le regioni più gettonate nelle settimane di agosto.





E nella provincia di Taranto come sta andando e cosa si prevede? Allo scopo di fotografare l’andamento del settore Confcommercio Taranto ha realizzato un veloce sondaggio tra un campione di imprese ricettive associate. “Tre semplici quesiti: andamento delle prenotazioni di luglio ed agosto, arrivi stranieri e andamento del bonus vacanze – spiega una nota stampa di Confcommercio – ai quali hanno risposto una trentina di strutture tra alberghiere e extra alberghiere. Ovviamente gli elementi emersi hanno un valore puramente indicativo essendo ridotto il numero delle imprese campionate tra Taranto e provincia”.

Ecco i risultati. “In generale – spiega Confcommercio – si registra un calo dei flussi e delle prenotazioni rispetto al luglio-agosto 2019 (tra il 60 % e il 70%), alcune strutture sono tornate operative solo a metà luglio non avendo sino a quel momento prenotazioni; registrano punte di maggior sofferenza le strutture alberghiere ed extra alberghiere allocate in aree rurali ed interne

solitamente apprezzate dal turismo di provenienza estera. Nel complesso

si registra una leggera ripresa delle prenotazioni di agosto. Per quanto riguarda le nazioni di provenienza degli stranieri che soggiorneranno in

agosto, per lo più francesi seguiti da inglesi e belgi. Discreto l’andamento del bonus vacanza, attivato soprattutto dagli hotel che lo trovano più conveniente rispetto alle strutture extra alberghiere che in alcuni casi hanno preferito ridurre il costo della stanza; in generale dalle risposte si è riscontrato che laddove è stato attivato il bonus ad oggi è più contenuto il calo delle prenotazioni. Ovviamente, le situazioni variano da struttura a struttura per tipologia di clientela e di offerta di servizi: un hotel che ha attivato 60 bonus ( gruppi familiari), come ci ha confermato l’addetto alle prenotazioni, ha recuperato il mese di agosto”.

“Certamente – commenta il presidente provinciale di Confcommercio,

Leonardo Giangrande – si va avanti giorno per giorno, è azzardato

fare previsioni a lungo termine e si procede per piccoli passi, sperando

che a settembre non si torni indietro. Tra linee guida e riaperture in

sicurezza di vari settori di attività (spettacoli, sport, feste tradizionali,

ballo e discoteche) la Puglia delle vacanze torna pian a sperare, a

riacquistare fiducia nella forza del proprio brand e a tentare di reagire

come se questa estate fosse ancora lunga e ricca di sorprese.

Prova ne è ‘Riparti dalla Meraviglia’, lo slogan di PugliaPromozione e

Regione che accompagna il racconto della riscoperta della Puglia come

luogo per una vacanza autentica, che garantisce benessere. Un invito agli

stessi pugliesi a riscoprire la propria terra, e forse anche un messaggio di

speranza in un momento così delicato per noi tutti”.