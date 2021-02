Turismo, servizi, commercio, professioni, nasce a Taranto “Casa Impresa”

Sono oltre duecento le adesioni alla neonata associazione Casa Impresa, costituita a Taranto. Casa Impresa si propone come spazio di confronto in piena libertà e rispetto delle posizioni di tutti.

Il primo Consiglio Direttivo è così composto: Francesca Intermite presidente; Luigi Traetta vicepresidente; Pietro Giovanni Laterza segretario; Anna Zella tesoriere.





“Un contenitore – spiega una nota stampa di presentazione – che ha in sé quattro macroaree: Turismo, Servizi, Commercio e Professioni. All’interno figurano macellerie, librerie, negozi di abbigliamento, oreficerie, bar, ristoranti, b&b. Ma anche guide turistiche, professionisti, agenti di commercio, immobiliari e assicurativi. E infine, società che offrono servizi socio-sanitari e servizi alle imprese.

La sede dell’associazione è in via Dante 236. Nelle prossime settimane verranno costituite le delegazioni territoriali e individuati i rappresentanti per ciascuna categoria, avviando le fasi di confronto con le istituzioni.

“Nessuna struttura gerarchica decisa una volta per tutte, ma dialogo aperto, franco e costante”. Così la Presidente Francesca Intermite. “Una visione partecipata, un’idea di insieme, entusiamo, vitalità: sono tutti fattori che hanno contagiato anche chi non ha mai creduto finora nello strumento associativo”.

Intermite, ex Confcommercio, specifica che: “Noi che proveniamo da un’altra esperienza, partiamo dal rifiuto di una struttura pachidermica seduta su logiche del passato e imposta agli associati, per andare oltre e pensare ad una associazione apartitica e apolitica che incarni la frase di Giorgio Gaber: Libertà è partecipazione”.