Tutte a casa, in un docufilm affresco al femminile sui giorni del lockdown

Si intitola “Tutte a casa-Memorie digitali da un mondo sospeso”, il documentario prodotto da Collettivo “Tutte a casa – Donne, Lavoro, Relazioni ai tempi del Covid-19”.

Il docufilm è stato finanziato con un crowdfunding su Produzioni dal basso e una raccolta fondi durata 3 mesi che ha superato l’obiettivo di 15.000 euro.





Il documentario è un affresco di voci del lockdown da marzo a giugno 2020 in Italia. La sua particolarità è che è narrato dal punto di vista delle donne che da Nord a Sud raccontano attimi della loro quarantena in quei primi due mesi in cui la vita si è sospesa.

Un racconto in cui c’è anche tanta Puglia. Un piccolo/grande documento costituito con circa ottomila videodiari realizzati da cinquecento donne.

Ora, il documentario arriva in TV in una data speciale: la Giornata internazionale dei diritti della donna. Il docufilm, infatti, verrà trasmesso lunedì 8 marzo, alle 21.30, su La7d (canale 29).