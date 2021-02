TV, nuovo appuntamento con il “Commissario Ricciardi” la fiction Rai girata a Taranto

Si intitola “Il giorno dei morti”, il quarto episodio della fiction “Il Commissario Ricciardi”, tratta dai romanzi della serie omonima di Maurizio de Giovanni.

Il quarto episodio andrà in onda lunedì 15 febbraio alle 21.25 su Rai1. Numerose scene della seguitissima fiction Rai sono state girate nella Città Vecchia di Taranto che ha affascinato lo stesso protagonista, Lino Guanciale.





L’episodio in onda questa sera è ambientato in un autunno piovoso, Napoli è sotto una coltre di nuvole e di nebbia. Nella settimana dei Morti viene trovato il cadavere di un bambino. Si chiama Matteo, Tettè per tutti. Uno dei tanti scugnizzi che vivono di espedienti nei vicoli della città.

A prima vista, sembra morto di stenti, ma presto Ricciardi scoprirà che forse la morte è stata causata da avvelenamento. La scoperta della verità metterà Ricciardi seriamente in pericolo di vita e costringerà Enrica a fare un voto. (Credits: la foto a corredo di questo articolo è tratta dal sito rai.it/ufficiostampa)