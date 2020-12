Unicef/Neet Equity Taranto, il forum on line

UNICEF/NEET Equity: Forum territoriale di Taranto online domani 14 dicembre su YouTube.

Si avvia al termine, dunque, il progetto NEET Equity dell’UNICEF Italia, selezionato dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale (Avviso “Prevenzione e contrasto al disagio giovanile) rivolto a 300 ragazzi e ragazze tra i 16 e i 22 anni di Napoli, Taranto e Carbonia. Domani, dalle 16,30 alle 18,30, basterà cliccare sul link www.youtube.com/unicefitalia per assistere al forum conclusivo. Sarà l’occasione per fare il punto della situazione sul lavoro svolto finora a Taranto e sul coinvolgimento dei ragazzi, con particolare attenzione ai progetti presentati nell’ambito del percorso di progettazione dei Laboratori Urbani Partecipati – LUP 4.0.





Programma dell’incontro: saluti istituzionali dalla Direzione Unicef Italia. Intervengono:

Le ragazze e i ragazzi che hanno partecipato alla Call “IDEE PER LA RIPARTENZA”

Gianna Elisa BERLINGERIO Dirigente Sezione Politiche Giovanili Regione PUGLIA

Gabriella FICOCELLI Assessore Servizi Sociali e Politiche Giovanili Comune di Taranto

Eva degl’INNOCENTI Direttore Museo Archeologico Nazionale MarTa

Marina COSENZA Giudice Minorile – Tribunale per i Minorenni di Taranto

Dott. Michelangelo Giusti Presidente CONI Taranto

Virginia MEO project manager NEET Equity

Le referenti scolastiche Progetto Daniela Borella e Marija Barjaktarovic

Porteranno i saluti Anna Rano, presidente Comitato Provinciale Unicef, Patrizia Capobianco, dirigente IISS ARCHIMEDE, e Oronza Perniola, dirigente CPIA. Saranno presenti due componenti della commissione di valutazione, Francesco Riondino, presidente CSV, e Daria Palimburgi, psicologa, la prof Francesca La Neve, Rete territoriale Progetto. Introduce e modera Tiziana Magrì, coordinatrice NEET Equity Taranto. Presentazione degli elaborati progettuali dei partecipanti ai LUP 4.0 “IDEE PER LA RIPARTENZA”. Il progetto NEET Equity è nato con l’obiettivo di migliorare la capacità del territorio nel costruire politiche attive, partecipate, che includano tutti, attraverso diverse attività svolte nelle città di Napoli, Taranto e Carbonia. Il progetto si concluderà entro dicembre 2020; i lavori finali verranno presentati in un evento organizzato nel gennaio 2021. Il fenomeno dei NEET è da sempre oggetto di grande attenzione da parte dell’UNICEF. A importanti attività di ricerca e mappatura del fenomeno, l’UNICEF affianca da anni vere e proprie azioni di intervento con l’obiettivo di valorizzare e dare forza alle potenzialità, spesso inespresse, che tanti giovani in questa situazione hanno. Per questo motivo sono state lanciate la nuova campagna Youth Agenda e la partnership globale Generation Unlimited, che hanno l’ambizioso obiettivo di inserire i giovani di tutto il mondo in percorsi scolastici, formativi o lavorativi entro il 2030 (info [email protected]).