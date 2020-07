Università, a Taranto riprendono le sedute di laurea in presenza

Lunedì 27 luglio 2020, alle ore 9.30, riprendono le sedute di laurea in presenza nella Caserma Rossarol, in via Duomo, sede del dipartimento ionico dell’Università A.Moro. A discutere la tesi saranno 12 studenti di “Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture”

Saranno presenti il rettore Stefano Bronzini, il direttore del Dipartimento Riccardo Pagano e i componenti della commissione. Le lauree proseguiranno nel pomeriggio e fino al 29 luglio. Giovedì 30 luglio alle 11.30 il Rettore Stefano Bronzini interverrà alla seduta di Laurea Magistrale in Sicurezza Informatica in programma presso il cortile della sede universitaria dell’ex Convento di San Francesco, Via Duomo 259, Taranto.





L’università comunica che “per entrambe le sedute di laurea è previsto il seguente protocollo di sicurezza. Per ciascun laureando, è prevista la presenza di non più di 5 ospiti che saranno ammessi alla seduta di laurea previa esibizione di apposito pass; l’accesso alle strutture che ospiteranno le sedute sarà consentito solo in presenza dei dispositivi di protezione (mascherina); l’accesso sarà consentito non prima dell’orario di inizio fissato per la seduta; l’accesso al plesso in cui si svolgerà la seduta di laurea avverrà attraverso i varchi appositamente predisposti.

Al termine dell’esposizione del lavoro da parte del candidato si procederà alla sanificazione del microfono, sedia e scrivania utilizzata. Durante l’esposizione il candidato deve obbligatoriamente indossare la mascherina. Al termine di ciascun turno si procederà alla sanificazione degli ambienti. La seduta potrà essere seguita in diretta streaming seguendo le indicazioni che saranno fornite attraverso il portale UniBa.