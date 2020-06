Università, Bari al posto n.405 del ranking mondiale. Sedicesima in Italia

Nella classifica mondiale delle università del 2020-2021 stilata dal Center for World University Rankings, UniBA si posiziona al 405esimo posto.

Ed è un balzo in avanti uin questa speciale graduatoria composta da ventimila caselle. L’Ateneo barese lo scorso anno si era infatti classificato al 421esimo posto, in base a un ranking che analizza periodicamente indicatori quali la qualità dell’istruzione, l’occupazione dei laureati, la qualità dei dipartimenti, anche in relazione all’ambiente di apprendimento e ai risultati della ricerca. “Quest’anno, oltre a conquistare posizioni a livello globale, UniBA si classifica 16esima a livello nazionale su 60 università valutate” evidenziano dall’ateneo pugliese (La Sapienza prima in Italia).





La qualità dell’istruzione, misurata dal numero di ex studenti che hanno

vinto premi e riconoscimenti accademica Occupazione post-universitaria, è inoltre legata al numero degli studenti che hanno ricoperto posizioni dirigenziali presso le più grandi aziende del mondo. La qualità della facoltà è invece misurata in base al numero di docenti che hanno vinto importanti riconoscimenti accademici. Risultati in ambito ricerca, infine: è la somma del numero di articoli di ricerca pubblicati, delle pubblicazioni di alta qualità sulla base degli articoli che appaiono su riviste scientifiche di alto livello e su quelle altamente influenti, e quindi l’insieme delle citazioni. “Il risultato, esito dell’impegno di tutte le componenti del nostro Ateneo – commenta il Rettore Stefano Bronzini – ci riempie di soddisfazione. Oggi più che mai la grande difficoltà per il Paese trova nei comportamenti virtuosi la risposta migliore. Ricerca e formazione sono al centro di ogni azione per lo sviluppo del Paese”.