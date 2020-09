Università, gli studenti possono scegliere: lezioni online o in presenza

L’Università di Bari, confermando le scelte fatte in ordine alla volontà di riprendere l’attività didattica in presenza, e tenuto conto del prolungamento dello stato di emergenza tutt’ora in atto, nonché di

quanto previsto dal D.P.C.M dell’8 agosto 2020, ha disposto che per la

ripresa dell’attività didattica le lezioni saranno erogate, in questa

fase, sia in presenza sia online.

“Da settembre, come deciso già a luglio, le nostre attività torneranno

in presenza nel rispetto delle regole di sicurezza – afferma il

Rettore Stefano Bronzini- ma, in ottemperanza a quanto dettato dal

D. P. C. M. dell’8 agosto, agli studenti dovrà essere data l’opportunità di

seguire le lezioni anche online”.





Gli studenti avranno quindi la possibilità di scegliere se frequentare

in presenza o online: coloro che non saranno in aula potranno così

avvalersi del collegamento da casa o anche da aule allestite, sempre

nell’osservanza dei requisiti di sicurezza, all’interno delle sedi

universitarie. Nei prossimi giorni sarà messa a disposizione degli

studenti una app che consentirà a coloro che intenderanno frequentare

in presenza di prenotare il posto in aula fino alla capienza massima

consentita dalle norme di sicurezza.

Per gli esami di profitto, in questa fase di emergenza nazionale,

l’Università ha già pubblicato le “linee guida” per la ripresa delle

correlate attività sia in presenza sia in modalità telematica

consentendo a ciascuno studente di indicare, al momento della

prenotazione su ESSE3, la propria opzione.

Le biblioteche e le aule studio, ferma restando l’osservanza delle

norme di sicurezza, sono aperte già da luglio scorso con un numero

contingentato di postazioni e continueranno ad essere fruibili con le

stesse modalità. Anche le attività dei laboratori potranno proseguire

così come i tirocini che potranno essere svolti nelle strutture sia

private sia pubbliche sempre nel rispetto delle norme di sicurezza

previste.

Le sedute di laurea già riprese a luglio proseguiranno in presenza

nelle aule dell’università e riguarderanno sia le magistrali sia le

triennali sempre con un numero contingentato di ospiti individuati nel

numero di 3 per ciascun laureando. Gli organi collegiali continueranno a riunirsi in presenza e, dove richiesto, in modalità mista.