Università, studiare in città accoglienti e sostenibili. C’è un protocollo d’intesa

Siglato oggi il protocollo d’intesa del progetto ““Puglia regione

universitaria: studiare e vivere in città accoglienti e sostenibili”.

Il documento è stato firmato da: Regione Puglia, ADISU Puglia, Università di Bari, Politecnico di Bari, Università del Salento, Università di Foggia, Comuni di Bari, Lecce, Foggia e Taranto.





Lo scopo del progetto è la definizione di un rinnovato rapporto tra il sistema universitario e il sistema urbano per garantire a chi sceglie di

studiare in Puglia un pieno diritto di cittadinanza.

CITTA’ E UNIVERSITA’

Il Progetto “Puglia universitaria” assegna ad ogni Ateneo pugliese l’approfondimento di uno dei temi collegati al rapporto tra città e università:

le attrezzature universitarie e del diritto allo studio, come occasione di rigenerazione urbana;

Il ruolo del sistema universitario nelle politiche culturali urbane e nelle politiche giovanili;

le Agende di Sostenibilità Universitaria Urbana con particolare riferimento ai temi della mobilità e dell’efficienza energetica;

Innovazione dell’offerta di servizi per il Diritto allo Studio (per

l’inclusione e benessere sociale).

Al fine di realizzare gli approfondimenti tematici saranno attivati, infatti, assegni di ricerca e borse di studio presso ciascuna Università. E poi, tirocini presso le municipalità delle città universitarie e l’ADISU.

Grande importanza nel percorso riveste, inoltre, l’istituzione di un Forum con gli stakeholder. E cioè organizzazione studentesche, forze economiche e sociali, gestori dei servizi urbani, associazionismo culturale, per una progettazione degli interventi il più possibile partecipata e condivisa.