V day, le prime vaccinate a Taranto un’infermiera e un’assistente sanitaria

V-day anche a Taranto. Domattina, 27 dicembre 2020, in contemporanea con il resto d’Europa, anche nel capoluogo ionico saranno somministrate le prime dosi del vaccino anti Covid-19.

IL V DAY A TARANTO

Intorno alle 9:30, presso il nuovo ambulatorio vaccinale del Dipartimento di Prevenzione in Viale Magna Grecia, i primi a essere sottoposti al vaccino saranno proprio quelli che dovranno poi occuparsi della somministrazione agli altri.





Delle 80 dosi a disposizione della Asl ionica, infatti, le prime dieci saranno dedicate al personale del Dipartimento di Prevenzione. Il primo a eseguire la vaccinazione sarà il dottor Michele Conversano, direttore del Dipartimento di Prevenzione.

Conversano, infatti, somministrerà il vaccino a una infermiera professionale e una assistente sanitaria, in rappresentanza delle e dei professionisti che in questi mesi sono stati in prima fila nell’emergenza sanitaria.

In tutto saranno vaccinati dieci operatori e operatrici del Dipartimento, per proteggere in primis coloro i quali si occuperanno di vaccinare gli altri.

LE NUOVE DOSI

Seguiranno poi figure “simbolo” della sanità provinciale: due medici di medicina generale e due pediatri di libera scelta, il personale di una delle USCA operanti sul territorio e, poi, intorno alle 11:00 all’Ospedale Moscati, 25 ospedalieri, cinque persone per ognuna delle unità operative maggiormente attivate nel contrasto al Covid.

Sarà il turno di un medico, due infermieri e due oss per ognuno dei reparti di Malattie infettive, Pneumologia, Terapia intensiva, 118 e Medicina. La mattinata di vaccinazioni continuerà con un gruppo di operatori e ospiti di due RSA di Crispiano e Taranto. In attesa delle prossime dosi che dovrebbero arrivare il 3 gennaio.