Vaccinazioni, boom di prenotazioni. Effetto green pass anche in Puglia

Effetto green pass anche in Puglia. Rispetto alla media dei giorni 19-22 luglio, il 23 luglio le prenotazioni per la vaccinazione anticovid in Puglia sono più che raddoppiate, con un aumento percentuale del 131,87%. Lo rende noto la Regione Puglia.

Prosegue, intato, la campagna vaccinale. Secondo i dati diffusi nella serata di ieri (sabato 24 luglio, ndr) sono 4.485.349 le dosi di vaccino anticovid somministrate in Puglia. Le dosi sono il 95.5% di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l’emergenza, 4.695448.





In provincia di Taranto, ieri presso gli hub del capoluogo e della provincia, sono state somministrate complessivamente 922 dosi di vaccino, così distribuite: a Taranto 513 presso l’Arsenale; 376 a Grottaglie, 33 a Massafra.