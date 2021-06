Vaccinazioni, domani a Taranto, Manduria e Massafra seconde dosi di AstraZeneca per gli over60

Sono 2.855.263 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle ore 17.00 dal Report del Governo nazionale. Le dosi sono il 92.1% di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l’emergenza, 3.099.909).

Continua la campagna vaccinale in provincia di Taranto. “Nella giornata di oggi – informa l’Asl ionica – sono state effettuate quasi 2.600 vaccinazioni suddivise: 533 presso l’hub SVAM a Taranto, 650 a Massafra, 615 a Grottaglie e 800 a Manduria.





Domani mattina, invece, prevista l’apertura straordinaria degli hub di Taranto drive through Porte dello Ionio, Manduria e Massafra dalle 9 alle 13 per la somministrazione della seconda dose di vaccino AstraZeneca ai soli over60, ovvero nati prima del 31/12/1961, che hanno già ricevuto la prima dose tra il 20 febbraio e il 17 aprile e non hanno usufruito dell’anticipo della vaccinazione prevista nelle scorse settimane”.