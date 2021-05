Vaccinazioni in farmacia, Federfarma Taranto organizza dei corsi

Federfarma Taranto, in vista del prossimo avvio delle vaccinazioni anti

SARS COV-2 presso le farmacie, ha organizzato, in collaborazione con l’Ordine dei Farmacisti di Taranto, alcuni corsi per approfondire le tematiche relative alle vaccinazioni.

I corsi saranno tenuti dal dott. Francesco Resta, già Direttore malattie

infettive della ASL e si svolgeranno nel rispetto delle norme di contenimento della diffusione del contagio da COVID-19.





“I farmacisti – si legge in una nota stampa del dott. Rossano Brescia – e le farmacie sono orgogliosi di poter dare il proprio contributo alla lotta contro il Covid-19, moltiplicando i punti di vaccinazione per rendere facilmente accessibile al cittadino questo importante servizio che contribuirà a raggiungere in sicurezza e con tempestività la copertura vaccinale della popolazione.

In questi mesi difficili, l’impegno di tutti i farmacisti è stato e continua ad

essere decisivo e la Farmacia Italiana dimostra ancora una volta, nei fatti, il

rilevante contributo che può e vuole fornire al processo di rafforzamento della sanità territoriale.

L’Accordo quadro nazionale per rendere operativa la vaccinazione in

farmacia rappresenta una svolta per il nostro Paese, in quanto si allinea a quanto già avviene in altre Nazioni della Comunità Europea”.