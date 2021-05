Vaccinazioni, in provincia di Taranto 280mila somministrazioni

Continua la campagna vaccinale sul territorio dell’Asl Taranto. Secondo quanto si apprende da una nota stampa sono 280mila le dosi inoculate. “Sono 194mila le persone che hanno ricevuto la prima dose, mentre oltre 86mila hanno completato il ciclo di vaccinazione”.

“Al fine di completare la vaccinazione per i fragilissimi – spiega ASL Taranto – è stato posto in essere un sistema di collaborazione con i medici di medicina generale”.





“Con la collaborazione dei medici di famiglia – ha affermato il direttore Generale Stefano Rossi – ci siamo attivati per ricontattare coloro i quali non sono ancora stati vaccinati e raggiungerli nel minore tempo possibile”.

“Per quel che riguarda, invece, la vaccinazione delle persone non in condizione di fragilità – prosegue la nota stampa – ha ottenuto grande successo la possibilità data ai cittadini over50 non in condizioni di fragilità di accedere alla vaccinazione senza appuntamento ma presentandosi semplicemente presso gli hub vaccinali da lunedì fino a oggi.

In totale, nella giornata di ieri, tra gli hub e le vaccinazioni a cura dei medici di medicina generale, sono state somministrate oltre 4.300 dosi di vaccino, con 3mila prime dosi e 1.300 seconde dosi.

Stamattina, infine, negli hub vaccinali dell’intera provincia sono state somministrate 1.441 dosi di vaccino, così distribuite: a Taranto 335 presso la SVAM e 273 al PalaRicciardi; 209 dosi a Martina Franca, 117 dosi a Grottaglie, 132 dosi a Manduria, 211 dosi a Massafra, 164 dosi presso l’hub di Ginosa”.