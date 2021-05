Vaccinazioni, in Puglia già prenotati quasi 7000 over 50

Sono 1.623.921 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle ore 18.00).

Oggi sono iniziate le prenotazioni per le vaccinazioni degli under 60 (fascia 59 e 58 anni) che alle ore 17.00 sono 6.767, mentre sono oltre 400 gli over 60 che si sono prenotati oggi per la campagna di completamento delle fasi precedenti.





Il sito lapugliativaccina.regione.puglia.it è stato regolarmente in funzione, senza fenomeni di blocco, per tutta la prima fase odierna di accessi alle prenotazioni degli under 60.

Le prenotazioni proseguono gradualmente per fascia di età sui canali lapugliativaccina.regione.puglia.it, il numero verde 800713931 e le farmacie del servizio FarmaCUP.

Anche oggi a Taranto sono proseguite le vaccinazioni. Oggi sono stati inoculati circa 2500 vaccini, così suddivisi: circa 320 alla SVAM di Taranto, circa 500 a Massafra, 650 a Manduria, circa 600 a Grottaglie e circa 450 a Martina Franca.

A supporto dell’attività vaccinale presso gli hub della provincia, continua l’attività dei medici di medicina generale sia a domicilio che presso i propri ambulatori.