Vaccinazioni, Italia prima in Ue

Nel giorno in cui Zaia rivela in tv (poco fa su Agorà-RaiTre) “ci ha detto il Governo che siamo in ritardo di due settimane rispetto al resto d’Europa” sulla terza ondata epidemica, arriva una buona notizia sul fronte della vaccinazione.

L’Italia è infatti prima per numero di somministrazioni, visti i dati aggiornati poco fa. Ecco i numeri.





Con oltre 320 mila somministrazioni finora effettuate, dunque, l’Italia è il primo Paese nell’Unione Europa per numero di vaccinazioni anti Covid. Ottava su scala mondiale (fonte sito Our World in Data)