Vaccinazioni, novità a Taranto e provincia: cosa cambia da lunedì 5 luglio per prime e seconde dosi

Da lunedì, sospensione delle prime dosi per gli under50, mentre il Palaricciardi chiude e le vaccinazioni prenotate si spostano alla SVAM. Seconda dose Astrazeneca: appuntamenti in città e negli hub distrettuali per gli over60 e, con la vaccinazione eterologa, pronto il calendario per gli under60. Ecco il dettaglio a Taranto e negli hub della provincia:



“Il Dipartimento di Prevenzione della ASL Taranto, alla luce delle recenti disponibilità dei vaccini e in conformità con le ultime indicazioni regionali – si legge nel documento Asl – ha proceduto alla rimodulazione della campagna vaccinale. Con l’obiettivo di garantire il completamento del ciclo vaccinale a quanti hanno già ricevuto la prima dose e, al contempo, il raggiungimento di eventuali soggetti più a rischio, ecco qui di seguito tutti gli aggiornamenti definiti:





Annullamento tutti gli appuntamenti per prime dosi under50. A causa della riduzione delle consegne vaccinali in arrivo per la Regione Puglia nel mese di luglio è necessario procedere alla riprogrammazione delle prime dosi di tutte le persone che hanno meno di 50 anni: pertanto a partire dal 5 luglio le prenotazioni per le persone nate

dopo il 31 dicembre 1971 saranno sospese e posticipate sulla base delle informazioni in arrivo sulle disponibilità di dosi vaccinali.

ASL Taranto comunicherà la sospensione degli appuntamenti attraverso il portale ASL, la pagina Facebook e, alle persone interessate che saranno raggiungibili, tramite SMS o chiamata telefonica automatica. Nelle prossime settimane, tutti coloro che sono in possesso di una prenotazione cancellata, saranno contattati dagli operatori per concordare un nuovo appuntamento valido. Restano, invece, garantite tutte le seconde dosi e le prime dosi di persone con almeno 50 anni.

Chiusura del PalaRicciardi – spostamento appuntamenti all’Arsenale Militare

A seguito delle ondate di calore osservate negli ultimi giorni, che hanno determinato un improvviso aumento della temperatura ambientale ben oltre la media di periodo, la Direzione Strategica Aziendale ha disposto la chiusura del punto vaccinale allestito a Taranto presso il palazzetto dello sport Ricciardi, perché privo di sistemi di condizionamento dell’aria. A partire dal 5 luglio, tutti gli appuntamenti per le seconde dosi fissate presso il Palaricciardi saranno garantiti nel punto vaccinale ubicato presso l’Arsenale della Marina Militare (Taranto – via Di Palma); restano invariati giorno e orario stabiliti per la somministrazione. Tanto al fine di tutelare il benessere dei cittadini e degli operatori.



Seconde dosi AstraZeneca over60

Sono state definite le date per la somministrazione delle seconde dosi AstraZeneca per le

persone nate prima del 31 dicembre 1961 e che non hanno usufruito delle sedute di riprogrammazione delle scorse settimane e che potranno recarsi negli hub distrettuali. I cicli vaccinali avviati con la somministrazione tra il 1 aprile e il 31 maggio potranno essere completati seguendo lo schema di seguito illustrato. In tutti gli hub si rispetteranno le stesse fasce orarie: dalle ore 09.00 alle ore 11.00 le persone con iniziale del cognome A – D, dalle ore 11.00 alle ore 13.00 le persone con iniziale del cognome E-O, dalle ore 13.00 alle ore 15 le persone con iniziale del cognome P-Z.

HUB GINOSA

Lunedì 5 luglio h. 9 – 15 possono recuperare la seconda dose Astrazeneca i cittadini con prima dose effettuata tra il 1 e il 30 aprile.

Mercoledì 7 luglio h. 9 – 15 possono anticipare la seconda dose Astrazeneca i cittadini con prima dose effettuata tra il 1 e il 5 maggio.

Venerdì 16 luglio h. 9 – 15 possono anticipare la seconda dose Astrazeneca i cittadini con prima dose effettuata tra il 6 e il 10 maggio.

Lunedì 19 luglio h. 9 – 15 possono recuperare la seconda dose Astrazeneca i cittadini con prima dose effettuata tra il 11 e il 31 maggio.

HUB GROTTAGLIE

Lunedì 5 luglio h. 9 – 15 possono recuperare la seconda dose Astrazeneca i cittadini con prima dose effettuata tra il 1 e il 30 aprile.

Mercoledì 7 luglio h. 9 – 15 possono anticipare la seconda dose Astrazeneca i cittadini con prima dose effettuata tra il 1 e il 5 maggio.

Venerdì 16 luglio h. 9 – 15 possono anticipare la seconda dose Astrazeneca i cittadini con prima dose effettuata tra il 6 e il 9 maggio.

Sabato 17 luglio h. 9 – 15 possono anticipare la seconda dose Astrazeneca i cittadini con prima dose effettuata tra il 10 e il 11 maggio.

Lunedì 19 luglio h. 9 – 15 possono recuperare la seconda dose Astrazeneca i cittadini con prima dose effettuata tra il 12 e il 31 maggio.

HUB MANDURIA

Lunedì 5 luglio h. 9 – 15 possono recuperare la seconda dose Astrazeneca i cittadini con prima dose effettuata tra il 1 e il 30 aprile.

Mercoledì 7 luglio h. 9 – 15 possono anticipare la seconda dose Astrazeneca i cittadini con prima dose effettuata tra il 1 e il 5 maggio.

Venerdì 16 luglio h. 9 – 15 possono anticipare la seconda dose Astrazeneca i cittadini con prima dose effettuata tra il 6 e il 9 maggio.

Sabato 17 luglio h. 9 – 15 possono anticipare la seconda dose Astrazeneca i cittadini con prima dose effettuata tra il 10 e il 11 maggio.

Lunedì 19 luglio h. 9 – 15 possono recuperare la seconda dose Astrazeneca i cittadini con prima dose effettuata tra il 12 e il 13 maggio.

Venerdì 23 luglio h. 9 – 15 possono anticipare la seconda dose Astrazeneca i cittadini con prima dose effettuata tra il 14 e il 31 maggio.



HUB MASSAFRA



 Lunedì 5 luglio h. 9 – 15 possono recuperare la seconda dose Astrazeneca i cittadini con

prima dose effettuata tra il 1 e il 30 aprile.

 Mercoledì 7 luglio h. 9 – 15 possono anticipare la seconda dose Astrazeneca i cittadini

con prima dose effettuata tra il 1 e il 5 maggio.

 Venerdì 16 luglio h. 9 – 15 possono anticipare la seconda dose Astrazeneca i cittadini con

prima dose effettuata tra il 6 e il 10 maggio.

 Lunedì 19 luglio h. 9 – 15 possono recuperare la seconda dose Astrazeneca i cittadini con

prima dose effettuata tra il 11 e il 31 maggio.



HUB MARTINA FRANCA



 Lunedì 5 luglio h. 9 – 15 possono recuperare la seconda dose Astrazeneca i cittadini con

prima dose effettuata tra il 1 e il 30 aprile.

 Mercoledì 7 luglio h. 9 – 15 possono anticipare la seconda dose Astrazeneca i cittadini

con prima dose effettuata tra il 1 e il 5 maggio.

 Venerdì 16 luglio h. 9 – 15 possono anticipare la seconda dose Astrazeneca i cittadini con

prima dose effettuata tra il 6 e il 10 maggio.

 Lunedì 19 luglio h. 9 – 15 possono recuperare la seconda dose Astrazeneca i cittadini con

prima dose effettuata tra il 11 e il 31 maggio.



HUB TARANTO SVAM



 Lunedì 5 luglio h. 9 – 15 possono recuperare la seconda dose Astrazeneca i cittadini con

prima dose effettuata tra il 1 e il 30 aprile.

 Mercoledì 7 luglio h. 9 – 15 possono anticipare la seconda dose Astrazeneca i cittadini

con prima dose effettuata tra il 1 e il 5 maggio.

 Venerdì 16 luglio h. 9 – 15 possono anticipare la seconda dose Astrazeneca i cittadini con

prima dose effettuata tra il 6 e il 9 maggio.

 Sabato 17 luglio h. 9 – 15 possono anticipare la seconda dose Astrazeneca i cittadini con

prima dose effettuata tra il 10 e il 11 maggio.

 Lunedì 19 luglio h. 9 – 15 possono recuperare la seconda dose Astrazeneca i cittadini con

prima dose effettuata tra il 12 e il 31 maggio.



Vaccinazione eterologa Under60

I cittadini under60, ovvero nati dal 1962 in poi, che hanno ricevuto la prima dose con vaccino

AstraZeneca , potranno completare il ciclo vaccinale eterologo con vaccino Pfizer, nel

proprio hub distrettuale. Per i cittadini della provincia, gli hub distrettuali di Ginosa, Grottaglie, Manduria, Massafra e

Martina Franca saranno aperti venerdì 9 luglio dalle ore 9 alle ore 15. Coloro i quali, invece, hanno ricevuto la prima dose negli hub di Taranto città, potranno recarsi all’hub dell’Arsenale Militare nei seguenti giorni e orari: