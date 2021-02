Vaccini antiCovid, prenotazioni per gli over 80 a Taranto: ecco come fare

Da oggi anche a Taranto gli ultraottantenni potranno prenotare il loro vaccino anti-Covid. La città si prepara così alla seconda fase della campagna vaccinale. La Asl ionica da oggi, giovedì 11 febbraio, consente di prenotare il vaccino ai nati prima del 31/12/1941.

NUMERI UTILI

Si potrà contattare il call center al n. 800252236 (accessibile solo da rete fissa) o 0997786444 (accessibile da rete telefonica mobile) dalle 14 alle 20 sette giorni su sette, selezionando il tasto 3 (tre). “Al momento della presa in carico della richiesta l’operatore comunicherà all’utente un numero che dovrà essere utilizzato per la stampa di un modulo contenente data, luogo e orario dell’appuntamento Le agende terranno conto della prima e della seconda somministrazione” spiegano dall’Asl.





IN FARMACIA

Le prenotazioni potranno essere fatte anche presso le farmacie e le parafarmacie del territorio provinciale, abilitate al servizio Farma-Cup, l’app Puglia Salute e il portale regionale della Salute (www.sanita.puglia.it – Asl Taranto).

DAL 19 FEBBRAIO…

A partire da venerdì 19 febbraio “l’Asl invierà, a tutti i cittadini aventi diritto e regolarmente registrati, un sms di promemoria della data dell’appuntamento. Ci saranno agende diverse per gli ultra ottantenni che effettueranno il vaccino in ambulatorio e per chi dovrà farlo a casa. Agli utenti non deambulanti, o con gravi patologie, sarà, infatti, data la possibilità di effettuare la vaccinazione presso il proprio domicilio – precisano dal’Asl – Tali prenotazioni saranno raccolte dal call center e trasmesse con regolarità al Dipartimento di Prevenzione che avrà cura di ricontattare i cittadini”.