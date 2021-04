Vaccini in Puglia, i numeri per provincia. A Taranto week end senza prenotazione: ecco per chi, dove e come

Le dosi di vaccino anticovid somministrate in Puglia sono 895.245 (dato aggiornato a venerdì 16 aprile, ore 17). Il rapporto con le altre Regione e la media nazionale.

Oggi, sabato 17 aprile, in Puglia la vaccinazione con Astrazeneca dei cittadini residenti senza fragilità è aperta alla doppia annualità dei nati nel 1950 e 1951 quindi dei 71enni e 70enni.

Domani 8 aprile le vaccinazioni Astrazeneca saranno aperte ai cittadini di 69 anni, ovvero i nati nel 1952. I cittadini con 69 anni avranno a disposizione anche i giorni della settimana successiva per recarsi negli hub. Si va avanti comunque sino ad esaurimento dei vaccini disponibili. Resta sempre confermato l’appuntamento per chi ha effettuato l’adesione sul sistema “La Puglia ti vaccina”, che avrà un accesso prioritario nei giorni e nella fascia oraria programmati (foto copertina diffusa dalla Regione Puglia)





OGGI e DOMANI a Taranto anche senza prenotazione (leggi qui tutti i dettagli)

VACCINI, I NUMERI PER PROVINCIA (dati aggiornati a venerdì 16 aprile)

Asl Bari. Oltre ottomila vaccinazioni al giorno. E’ la media di somministrazioni registrata nella ultima settimana, toccando anche picchi di 9mila iniezioni quotidiane in favore delle categorie previste in tutti i centri territoriali dedicati alla campagna vaccinale, compresi i punti vaccino distrettuali dove stanno operando i medici di Medicina generale. Nell’hub della Fiera del Levante, centro nevralgico della ASL, fino alle ore 16.30, sono state eseguite 747 vaccinazioni. La struttura, in concomitanza con l’avvio della campagna 70-79 anni e in vista della larga adesione riscontrata, è stata potenziata con personale medico e infermieristico nelle 20 postazioni a disposizione degli utenti, e interventi logistici mirati per snellire le procedure vaccinali e consentire accessi più facili e veloci. Intanto prosegue la fornitura di vaccini ai medici di Medicina generale: soltanto oggi sono state consegnate 500 fiale ai medici del Distretto unico d Bari. Nella sede di via Aquilino sono state distribuite in mattinata 398 fiale e, nel primo pomeriggio, altre 100 fiale per un totale di 498, pari a 2.988 dosi. Una fornitura importante destinata a soddisfare le richieste dei medici di base che hanno optato per la vaccinazione dei propri assistiti – over 80, fragili e vulnerabili per patologia – negli studi medici o a domicilio. Intanto domani partono le prime vaccinazioni per pazienti autistici e con disabilità intellettiva grave. Le somministrazioni saranno eseguite negli ambulatori del centro Colli della Neuropsichiatria infantile della ASL (viale Domenico Cotugno, 47) a Bari.

La ASL di Bari è tra le prime in Italia ad aver organizzato percorsi vaccinali specifici per assicurare in tempi brevi l’immunizzazione di queste categorie fragili di pazienti over 16. Un’equipe multidisciplinare accoglierà i ragazzi ai quali sono stati forniti nei giorni scorsi video e immagini sulle vaccinazioni per aiutarli ad affrontare con serenità il momento del vaccino. La programmazione prevede che nella prima seduta vaccinale, domani, saranno effettuate 24 vaccinazioni, e altre 30 nella seconda giornata, domenica.

Policlinico di Bari. Prosegue oggi la somministrazione dei vaccini ai pazienti fragili affetti da malattie rare reumatologiche, malattie infiammatorie croniche intestinali e, in ambienti protetti gestiti dal personale della clinica di malattie infettive, le vaccinazioni delle persone Hiv positive. Sono circa 400 i pazienti sottoposti alla vaccinazione in questa giornata.

Domani inizia la settimana dedicata dal Policlinico alle malattie rare e neurologiche. La direzione strategica ha messo a punto un programma vaccinale che consentirà in quattro giorni di vaccinare circa 7mila pazienti fragili. Saranno attivi 60 ambulatori dalle ore 8 alle 18. Solo nella giornata di sabato ci sono 2.500 somministrazioni destinate ai soggetti con malattie rare del rene, malattie rare oculistiche, patologie neurologiche, cirrosi epatica e altre malattie rare di competenza internistica. A convocare i pazienti in ospedale per la vaccinazione sono stati gli stessi centri di riferimento di Neurologia, di Oftalmologia e di Medicina interna dove sono in cura i soggetti fragili che hanno potuto così concordare la somministrazione del vaccino con gli specialisti in base alle terapie seguite.



Asl Bt. Sono 329 alle 17 i pazienti rari e i loro familiari e caregiver vaccinati oggi al palasport di Trani: la vaccinazione dei pazienti rari continuerà a sportello domenica dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 20. Negli hub vaccinali alle 17 sono stati vaccinati 1568 pazienti. A Barletta, dove è stato allestito un hub oncologico, si è conclusa la vaccinazione dei pazienti oncologici e dei loro caregiver (più di 500 in totale) e anche su Bisceglie oggi si sono concluse le vaccinazioni di 250 oncoematologici. Da domani cominciano le vaccinazioni degli oncoematologici afferenti alla unità operativa di Ematologia che sono più di 700.

Asl Foggia. Nei Punti Vaccinali di Popolazione della ASL Foggia, da questa mattina sino alle ore 13,30, sono state somministrate oltre 1.400 dosi. Le operazioni continuano.

Oggi, seduta straordinaria direttamente in loco nei comuni di Castelluccio Valmaggiore, Orsara di Puglia, Stornara e Celenza Valfortore dove le unità vaccinali della ASL stanno somministrando le seconde dosi alle persone ultraottantenni e le prime dosi alle persone di età compresa tra 70 e 79 anni. Presso l’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo oggi sono stati vaccinati 23 pazienti oncologici e 25 persone affette da malattie rare. La giornata di ieri, invece, si è conclusa con la somministrazione di 4.943 dosi su tutto il territorio provinciale. I medici di medicina generale hanno ritirato, sempre nella giornata di ieri, 1248 dosi che saranno somministrate entro domenica. Dato generale. Ad oggi, in provincia di Foggia, sono state somministrate in tutto 150.423 dosi di vaccino di cui 105.728 prime dosi e 44.695 seconde dosi. Gli ultraottantenni che hanno ricevuto la prima dose sono in tutto 32.290, di questi hanno fatto anche la seconda somministrazione 23.395. Cresce il dato delle persone di età compresa tra 70 e 79 anni che hanno ricevuto la prima dose; ad oggi sono 14.990. Hanno ricevuto la prima dose anche 9.000 persone estremamente vulnerabili e con disabilità grave e 5.471 caregivers (dati ufficiali Regione Press)



Al Policlinico Riuniti di Foggia presso il Poliambulatorio Vaccinale dell’Unità Operativa di Igiene del plesso D’Avanzo da lunedì 12 aprile sono state vaccinate 1.350 persone: 389 con condizioni di estrema vulnerabilità, 320 conviventi di pazienti ad alto rischio, 378 adulti di 60 anni di età e più.



Asl Taranto. Nelle sedi vaccinali predisposte, nel pomeriggio di ieri hanno ricevuto la prima dose di vaccino complessivamente 1076 persone, appartenenti alle categorie previste dal piano vaccinale: 290 presso l’Istituto Renato Moro di Taranto, 268 a Manduria, 180 a Ginosa, 311 a Grottaglie, 27 a Mottola. Hanno invece ricevuto la seconda dose 239 persone: 35 presso l’ambulatorio vaccinale di Pulsano, 30 presso l’ambulatorio di Torricella, 84 a Sava, 60 presso la sede vaccinale di Grottaglie, 30 a San Giorgio Ionico. Nella mattinata odierna, invece, sono state somministrate 702 prime dosi nei diversi hub della provincia, in particolare: 350 presso la Scuola Volontari Aeronautica Militare di Taranto, 123 presso il Palaricciardi a Taranto, 200 presso l’hub di Ginosa e 29 presso l’ambulatorio vaccinale di Mottola. Sempre stamattina, hanno ricevuto la seconda dose 594 persone: 162 al Palaricciardi, 248 all’hub di Massafra, 58 presso la scuola “Marugj” di Manduria, 126 a Grottaglie.

Complessivamente, dall’inizio della campagna vaccinale sono state somministrate oltre 120 mila dosi di vaccino. Hanno ricevuto almeno una dose oltre 86 mila persone, mentre hanno ricevuto anche la seconda dose oltre 34 mila persone.

Asl Brindisi. Sono state somministrate ieri circa 3.700 dosi a persone di 74 e 75 anni di età, mentre sono mille gli utenti di 72 e 73 anni vaccinati fino alle 15 di oggi. Domani la terza sessione per la prima dose dei pazienti oncologici: in programma circa 350 vaccinazioni.

Secondo l’ultimo report a cura dell’Unità operativa di Epidemiologia del Dipartimento di Prevenzione della Asl, dal 27 dicembre 2020 al 15 aprile sono state somministrate 79.463 dosi di vaccino, di cui 59.899 prime dosi e 19.564 seconde dosi. Mediamente, sono state somministrate 794,6 dosi per giornata di vaccinazione. La copertura vaccinale con la prima dose relativa ai residenti con più di 80 anni di età è pari al 72,4%. Agli over 80 sono state inoculate 20.448 prime dosi e 7.935 seconde dosi.



Asl Lecce. Accelera la campagna di vaccinazione antiCovid: 174.471 le dosi di vaccino somministrate finora, di cui 123.901 prime dosi e 50.570 seconde dosi. 44.387 gli ultra 80enni vaccinati e 26.878 coloro che hanno già ricevuto la seconda dose. Superate anche ieri le 5000 vaccinazioni degli under 80 nella giornata di ieri. Prosegue la vaccinazione dei pazienti fragili: 2134 i pazienti oncologici vaccinati finora.