Vaccino, Taranto e provincia: programmazione seconda dose per under 60

Programmazione vaccinazioni Covid19: seconda dose per gli under60 che hanno fatto prima dose AstraZeneca (fonte Asl Taranto).

Ecco le date per la somministrazione della seconda dose di vaccino Covid per i nati dopo del 31 dicembre 1961 che hanno ricevuto la prima dose AstraZeneca. Per loro, seconda dose con vaccino Pfizer.





Prosegue l’iniziativa della campagna vaccinale della ASL di Taranto per il completamento dei cicli vaccinali avviati con Vaxzevria Astrazeneca negli under60, ovvero nati a partire dal 1962, con l’obiettivo di garantire la massima tutela della popolazione nei confronti della diffusione della variante Delta del Coronavirus.

Gli under60 potranno ricevere, come da disposizioni nazionali, la seconda dose con vaccino Pfizer. Sarà comunque possibile, per chi intende rifiutare il crossing vaccinale, richiedere negli stessi hub la somministrazione della seconda dose con Astrazeneca.

L’hub di vaccinazione dipende dalla residenza, secondo il calendario riportato qui di seguito.

I residenti a Taranto e le persone non residenti nella provincia ionica, ma che hanno ricevuto la prima dose AZ nella ASL di Taranto, potranno recarsi pressol’Hub vaccinale della Scuola Volontari Aeronautica Militare SVAM in Via Rondinelle 26 a Taranto: martedì 3 agosto dalle ore 16.00 alle ore 18.00 sarà il turno tutti i cittadini con iniziale del cognome compresa tra la lettera A e C; mercoledì 4 agosto dalle ore 16.00 alle ore 18.00 sono convocati tutti i cittadini con iniziale del cognome compresa tra la lettera D e K; giovedì 5 agosto dalle ore 16.00 alle ore 18.00 sono attesi tutti i cittadini con iniziale del cognome compresa tra la lettera L e M; venerdì 6 agosto dalle ore 14.00 alle ore 17.30 sono convocati tutti i cittadini con iniziale del cognome compresa tra la lettera N e Z.

Per quel che riguarda i residenti nei comuni della provincia, tutte le persone residenti a Manduria, Avetrana, Fragagnano, Lizzano, Maruggio, Sava, San Marzano di San Giuseppe e Torricella dovranno recarsi presso l’hub vaccinale di Manduriavenerdì 6 agosto dalle ore 14.00 alle ore 17.00. Gli interessati residenti a Grottaglie, San Giorgio, Carosino, Faggiano, Leporano, Monteparano, Montemesola, Monteiasi, Pulsano e Roccaforzata dovranno recarsi all’hub vaccinale di Grottaglie venerdì 6 agosto dalle ore 14.00 alle ore 17.30.

All’hub vaccinale di Ginosa venerdì 6 agosto dalle ore 14.00 alle ore 17.30 sarà il turno di tutti gli interessati residenti a Ginosa, Castellaneta, Laterza e Palagianello.

All’hub vaccinale di Massafra, invece, sono convocati i residenti a Massafra, Palagiano, Mottola e Statte: giovedì 5 agosto dalle ore 15.30 alle ore 17.30 per i cittadini con iniziale del cognome compresa tra la lettera A e F; mentre venerdì 6 agosto dalle ore 14.00 alle ore 17.30 i cittadini con iniziale del cognome compresa tra la lettera G e Z.

I residenti di Martina Franca e Crispiano, infine, dovranno recarsi presso l’Hub vaccinale di Martina Franca giovedì 5 agosto dalle ore 15.30 alle ore 17.30 se l’iniziale del loro cognome è compresa tra la lettera A e F e venerdì 6 agosto dalle ore 14.00 alle ore 17.30 per i cittadini con iniziale del cognome compresa tra la lettera G e Z.













Al fine di evitare confusione, si raccomanda di rispettare gli appuntamenti e gli orari assegnati.