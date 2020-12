Valanga Taranto sul Napoli

Quelle vittorie che si guadagnano un paragrafo negli annali. Corim Città di Taranto ieri sera ne ha segnati 23 al Napoli nella decima giornata della Serie A2 girone D di Calcio a 5 femminile

Poker per Gaudio e Nasso, tripletta per Sommese e Calendi, doppietta per Giliberto e Losurdo, al festival del goal hanno perso parte anche Buccoliero, Convertino, Marzella e le gemelline Schiavone. Il punteggio racconta di una partita senza storia. La prima frazione di gioco termina giù undici a zero (Napoli subisce anche un’espulsione). Seconda parte di gara con identica trama della prima. Una gara perfetta per Taranto che ha fatto il paio con la serata stortissima delle campane (seconda espulsione, per mancanza di cambi le partenopee rimarranno in campo in quattro). Le rossoblù intanto balzano in classifica al secondo posto, in attesa dei recuperi. Mercoledì turno infrasettimanale per le ragazze di coach Liotino, in trasferta sul difficile terreno del Molfetta.





Città di Taranto – Woman Napoli: 23-0

Reti: Losurdo (x2), Giliberto (x2), Sommese (x3), Nasso (x4), Gaudio (x4), Calendi (x3), V. Schiavone, A. Schiavone, Convertino, Buccoliero, Marzella.

Città di Taranto: Cacciapaglia, Buccoliero, Sommese, Calendi, Convertino, Giliberto, Losurdo, Marzella, Nasso, Gaudio, Schiavone A., Schiavone V. Allenatore: Vito Liotino.

Woman Napoli: Buono, Giannoccoli, Mazzella, Di Riso, Trocchia, Schioppa, Pelo. Allenatore: Pasquale Vivolo.

Ammonite: Gaudio (T). Espulse: Buono (N), Di Riso (N)