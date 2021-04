Vela, il tarantino Alessandro Guernieri trionfa a Palermo tra gli Under 17

È ancora Alessandro Guernieri del circolo Ondabuena di Taranto ad aggiudicarsi la tappa del circuito nazionale Open Skiff nella splendida cornice del Circolo Velico Sferracavallo.

Per l’atleta Under 17, già vincitore della Coppa dei Campioni lo scorso mese di marzo, la trasferta palermitana è stata la conferma dell’ottimo stato di forma e della eccellente preparazione effettuata quest’ultimo anno, nonostante le limitazioni imposte dalla pandemia.





Quattro primi posti nelle cinque prove disputate lo hanno portato ad essere indiscusso dominatore della classifica Under 17 davanti rispettivamente a Manuel De Felice e Alessia Tiano, secondo e terzo posto, entrambi appartenenti all’ottima scuola skiff del Circolo nautico Monte di Procida.

Per Alessia Tiano il terzo posto assoluto è valso anche come oro nella classifica femminile.

Nella classe Under 13, fino all’ultimo la composizione del podio è stata incerta: la competizione è stata aperta fino all’ultimo con margini ristretti con Matteo Attolico della LNI di Procida che ha vinto ad appena un punto di distacco dalla cagliaritana Alice Dessy.

A pari punti, in terza posizione troviamo Pietro Passariello del Vela Club Palermo. Negli Under 13 Prime è ancora il Circolo nautico Monte di Procida ad aggiudicarsi la vetta della classifica con Irene Cozzolino che ha avuto la meglio su Mattia Pau della LNI di Cagliari.

Durante la tre giorni siciliana, i giovani atleti dell’Open Skiff hanno anche avuto modo di cimentarsi nella classe maggiore, RS Aero, approfittando del vento leggero dell’ultima giornata per effettuare i primi bordi sull’imbarcazione skiff che per loro rappresenterà una naturale prosecuzione.

“In un periodo difficile come questo, il presidente Giuseppe Giunchiglia e tutto il suo staff sono riusciti a organizzare una manifestazione in totale sicurezza, garantendo il massimo rispetto dei protocolli sanitari” ha detto il presidente della associazione di classe, Guido Sirolli.

Con la pubblicazione delle manifestazioni nazionali e internazionali da parte del CONI è stata ufficializzata la data delle regate Interzonali in programma in contemporanea il 22 e 23 maggio a Procida, San Benedetto del Tronto, Calasetta e Maccagno, quest’ultima valida come regata nazionale RS Aero.