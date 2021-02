Vela, spettacolo sui Due Mari: domani la Coppa Campioni fa il bis

La prima giornata di gare per l’aggiudicazione del titolo Coppa Campioni categoria O’Pen Skiff, under 13 e under 17 giunti a Taranto da varie regioni italiane, ha fatto i conti con lo scarso vento (foto fornite dall’ufficio stampa evento).

Sono state disputate solo due gare per categoria (quattro mini regate in tutto), partendo dalla sede tecnica del Circolo Velico della Marina Militare in viale Virgilio.





Domani si tornerà in mare e per fortuna è previsto il vento necessario alle altre 8 gare per categoria previste per l’aggiudicazione del titolo.









I velisti che rappresentano la Puglia sono tutti tarantini e tutti federati Circolo nautico Onda Buena. Le delegazioni di atleti, oltre che dalla Puglia, sono provenienti da Trentino Alto Adige, Lazio, Campania, Sardegna, Emilia Romagna, Sicilia e Marche. Spettacolo da ammirare dal lungomare di Taranto (10.30 di domani).