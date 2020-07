Vero o Lercio? Satira e risate allo Yachting club di Taranto

Dopo il successo fatto registrare dal primo appuntamento de “L’Angolo della

Conversazione”, con oltre cento persone ad assistere alla presentazione del libro di Gabriella Nobile “I miei figli spiegati a un razzista”, lo Yachting Club si prepara ad accogliere Lercio.it, i maghi della satira che tornano nello stabilimento di San Vito a distanza di due anni dall’ultima apprezzatissima performance.

Questa volta con un doppio impegno, promuovere in anteprima nazionale assoluta il loro ultimo libro dal titolo “Vero o Lercio?” e poi divertire il pubblico con il nuovo spettacolo “Lercio Live 2020” che stanno portando in

giro per l’Italia. Nel volume, edito da Rizzoli, le ventitré menti geniali dietro Lercio si sono cimentate in un giocoso esperimento mescolando cento notizie che frullano insieme il Vero e il Lercio, tra le quali è davvero arduo districarsi. L’impresa impossibile è quella di scoprire quali sono i titoli reali e quali, invece, quelli “made in Lercio”, possibilmente senza morire

dalle risate. Dialogherà con gli autori il nostro direttore responsabile Michele Tursi.





Lercio nasce nel 2012 e da otto anni affronta ogni tema ma anche ogni palco

con la sua parodia del giornalismo tradizionale, incontrando il consenso unanime di pubblico e critica. Il successo è stato crescente tanto da ottenere svariati riconoscimenti, tra cui spiccano 5 Macchianera Italia Awards (gli Oscar del Web), il Premio satira politica di Forte dei Marmi, il Premio satira del Carnevale di Viareggio e il Premio Massimo Troisi per la miglior scrittura comica. Assolutamente da non perdere “Lercio Live 2020” spettacolo in continua evoluzione che vanta più di 200 date in Italia, 3 sold-out a Londra e la partecipazione ad alcuni dei più rinomati festival italiani e internazionali tra cui Home, Medimex e Sziget.

Si tratta di uno spettacolo ideato e scritto dalla redazione del sito satirico

più amato d’Italia. Battute fulminanti, telegiornali esilaranti e rubriche improbabili accompagneranno anche gli spettatori dello Yachting in un divertentissimo viaggio all’insegna della sporca informazione, sempre in bilico tra realtà e finzione. Ticket d’ingresso acquistabile al costo di 10 euro presso il botteghino dello Yachting Club. Info e prenotazioni al 335/6386685. La rassegna culturale “L’Angolo della Conversazione” è patrocinata dal Comune di Taranto e si avvale del prezioso supporto della libreria Ubik, del

Mondadori Bookstore di via De Cesare-Taranto e di alcuni partner tra cui Programma Sviluppo.