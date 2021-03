Via Anfiteatro si veste di donna. Iniziativa dei commercianti di Taranto

Giallo come le mimose. Giallo come un colore simbolico della Giornata dell’8 marzo, dedicata alle donne. Gialli come i fiocchi attaccati dai Commercianti di via Anfiteatro ai pali che costeggiano la via.

“Via Anfiteatro si veste di donna” è il titolo dell’iniziativa, nata dalla doppia esigenza di onorare le donne e, al tempo stesso, di dare un colore diverso al periodo buio della pandemia, nella comune speranza che passi presto.





“I commercianti di via Anfiteatro – spiega una nota stampa – hanno anche predisposto un manifesto in cui spiegano il messaggio che vogliamo lanciare. Siamo forti, autonomi e indipendenti anche se siamo stati costretti a diventarlo, anche se così non dovrebbe essere”.

I commercianti vogliano “rilanciare l’eleganza di una arteria principale del Borgo che da decenni ospita la moda, la ristorazione ed il commercio in genere. Offre servizi, servizi che meriterebbero molta più attenzione dalle istituzioni locali.

Abbiamo deciso di colorarla di Giallo e profumarla di mimosa per onorare tutte le donne di Taranto nella bella cornice di via Anfiteatro, dove potranno gustare un buon caffè, fare shopping e godere del loro tempo libero in questa giornata speciale tutta per loro. Viva Taranto, viva la donna”.

Il messaggio dei commercianti “è un messaggio di speranza, che valica il coronavirus e spera nel ritorno alla normalità. E pone le donne al centro della rinascita e vede i commercianti protagonisti, pronti a fare un ultimo sforzo e a stringere i denti per rilanciare la vocazione alla bellezza di via Anfiteatro”.