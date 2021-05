“Via dei matti numero 0”, il 3 maggio l’ultima puntata

Ultima puntata lunedì 3 maggio per “Via Dei Matti Numero 0”. Il programma di Stefano Bollani e Valentina Cenni che ha appassionato pubblico e critica, in onda, alle 20.20, su Rai3, ospietà il jazzista Antonello Salis.

Come in ogni appuntamento si parlerà di musica e si farà musica, che è follia e cura insieme. Il tutto trattato, come sempre, con la leggerezza e l’ironia che è propria di Bollani – in grado di mescolare sapientemente con il suo stile unico l’alto e il popolare – e la grazia di Valentina Cenni che indaga gli aspetti più emozionali della musica e disvela i temi della giornata, tenendo il filo del racconto. (Credits: la foto a corredo di questo articolo è tratta da ufficio stampa rai.it)