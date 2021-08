Violini en plein air all’alba a Carosino

Attendere il sorgere del sole in un vigneto entrando in contatto con la natura: è Violini all’alba “En plein air”. L’evento organizzato dal Comune di Carosino, nell’ambito della “Sagra del Vino 2021”, in collaborazione con l’Associazione Fucarazza e con l’Accademia Musicale Rusalka, due realtà molto attive a Carosino.

L’appuntamento è per le ore 5.15 di venerdì 27 agosto, nel Vigneto “En plein air”, a pochi chilometri da Carosino nei pressi della Strada Statale 603 Carosino-Francavilla Fontana (https://goo.gl/maps/44QaD7qkaANTzXmo9).





La partecipazione all’evento è gratuita ed è gradita la prenotazione su Whatsapp al 3773371122, si consiglia un abbigliamento comodo; la partecipazione è consentita solo con Green pass o con un tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti all’evento.

I partecipanti saluteranno insieme il sorgere del sole all’alba accompagnati dalle magiche note di un ensemble di violini dell’Accademia Musicale “Rusalka”, poi entreranno in relazione con la natura sperimentando movimenti e giochi teatrali a cura di Delia De Marco, attrice del Crest di Taranto, e infine gusteranno una colazione preparata dall’Associazione “Fucarazza” nel pieno rispetto della tradizione contadina.