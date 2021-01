Volley, A2: Prisma Taranto vola al secondo posto, con una gara in meno

La Prisma Taranto archivia il match di Brescia e conquista tre punti fondamentali: al PalaMazzola, i rossoblù si impongono per 3-0 contro la Synergy Mondovì (25-23, 25-23, 25-23) e balzano al secondo posto della classifica, con una sfida ancora da recuperare (foto di Aurelio Castellaneta).

SESTETTI – Sestetto tipo per coach Di Pinto: Coscione in regia, Padura Diaz opposto, Gironi-Fiore schiacciatori, Di Martino-Alletti centrali e Goi libero. Barbiero risponde con Milano in palleggio, Paoletti opposto, Ferrini-Borgogno schiacciatori, Marra e Bussolari centrali con Pochini libero.





LA PROSSIMA

La squadra di coach Di Pinto, come detto, con il successo di oggi conquista la seconda posizione in classifica. Domenica al PalaMazzola i rossoblù ospiteranno la Pool Libertas Cantù nella sfida della 13^ giornata: l’inizio è fissato alle 17.

IN TV. Il match tra la Prisma Taranto e la Synergy Mondovì sarà trasmesso in differita domani, giovedì 7 gennaio, alle 22.30 su Studio 100 TV, visibile al canale 15 del DTT e in streaming su www.studio100.it.

PRISMA TARANTO – SYNERGY MONDOVÌ 3-0 (25-23, 25-23, 25-23)



PRISMA TARANTO: Fiore 9, Coscione 3, Alletti 9, Cottarelli 0, Presta ne, Padura Diaz 17, Di Felice (L) ne, Gironi 6, Goi (L) 0, Persoglia ne, Hoffer 0, Cascio ne, Di Martino 7. All.: Di Pinto.



SYNERGY MONDOVÌ: Marra 7, Milano 2, Camperi ne, Bosio 0, Ferrini 10, Fenoglio 0, Bussolari 6, Pochini (L) 0, Paoletti 15, Borgogno 9. All.: Barbiero.

ARBITRI: Talento – Pasciari.



NOTE: Durata set 26’, 29’, 26’.