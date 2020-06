Volley, i primi quattro ingaggi della Prisma Taranto

Dopo la firma di Fiore e Coscione, la Prisma Taranto chiude l’accordo con lo schiacciatore azzurro Simone Parodi e il centrale Aimone Alletti.

Per coach Di Pinto “due pezzi pregiati ed ambiti nel mercato pallavolistico” evidenziano dalla società. Un curriculum ricchissimo quello di Simone Parodi che, nell’ultima stagione, ha militato nelle fila dello ZAKSA, disputando la Polska Liga Siatkówki. L’esperto atleta sanremese, classe ’86, 195 cm, arriva in rossoblù dopo aver calcato, per diversi anni, parquet di piazze importanti. La sua carriera professionistica, ricca di successi, inizia in Serie A1, nel 2005/06, con la maglia di Cuneo, dopo aver militato in diversi club locali. L’anno dopo il passaggio in A2 al Volley Corigliano, con la quale ottiene la promozione in massima serie e vince il premio “G. Badiali” come miglior giocatore under 23 italiano del campionato. Nel 2004, con la Nazionale, conquista la medaglia di Bronzo agli Europei. Nel febbraio 2007 la prima convocazione nella selezione seniores, figurando nell’elenco dei 22 convocati per partecipare alla World League 2007 giocata in Polonia. Dopo un periodo di transizione tra Cuneo e Modena, entra stabilmente nella squadra cuneese nella stagione 2009/10, dove resta per due anni vincendo scudetto, Coppa Italia, Supercoppa Italiana e la Coppa CEV. Nella stagione 2011/12 il trasferimento alla Lube Macerata, club con il quale, in cinque annate, si aggiudica due scudetti e due Supercoppe italiane. Le esperienze di Piacenza e Latina, sempre in Superlega, precedono la sua prima avventura estera nel campionato polacco. Adesso, il ritorno in Italia, sponda Taranto. Altro tassello importante, a disposizione di coach Di Pinto, sarà Aimone Alletti: centrale classe ’88, 207 cm, proviene dall’Allianz Milano. Cresciuto nelle fila della Copra Berni Piacenza, viene ceduto a Cuneo che lo impiega nel settore giovanile, aggregandolo saltuariamente alla prima squadra. Nel 2008/09 si trasferisce a Crema, dove rimane per due anni, prima di essere ingaggiato dal Segrate, club che lo impiega per la prima volta come titolare. Il centrale nativo di Codogno, nel 2012, viene convocato dal selezionatore della nazionale italiana Mauro Berruto per un collegiale in vista delle Olimpiadi del 2016. Alletti prosegue la sua carriera tra piazze ambiziose come Perugia, Cuneo, Piacenza e Verona, prima di approdare nel capoluogo di regione lombardo, dove ha trascorso l’ultima stagione. Dopo gli ultimi problemi fisici, il 32enne è pronto a questa nuova sfida.