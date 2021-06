Volley, nuovi arrivi in casa Prisma

La Prisma Taranto Volley aggiunge al roster della prossima stagione un altro giovane molto interessante (campione mondiale pre juniores nel 2020 e campione mondiale Under 19).

Si tratta di Tommaso Stefani, classe 2001, alto 210 cm, di ruolo opposto. Cresciuto nelle fila del Club Italia, nelle ultime due stagioni ha avuto modo di evidenziare grandi progressi con la maglia del Ravenna. Per lui Taranto rappresenta una tappa importante per la sua maturazione.





Sabato scorso, la società rossoblu aveva comunicato l’arrivo del palleggiatore Marco Falaschi. L’esperto regista nato a Pisa il 18/09/1987, alto 187 cm, ha alle spalle quattro stagioni in A1 e otto in A2, con le maglie di Civitanova, Siena, Castellana, Spoleto e Santa Croce. Nell’ultimo campionato ha militato nella Lube CIVITANOVA dove ha vinto lo scudetto e la Coppa Italia. Per lui si tratta di un ritorno in Puglia dopo due anni avendo infatti giocato, nella stagione 2018/19, a Castellana, all’epoca guidata proprio da Vincenzo Di Pinto. (in copertina, Prisma Taranto – Brescia giocata lo scorso 19 maggio 2021 – foto Aurelio Castellaneta)