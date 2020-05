Yilport-S. Cataldo Container Terminal, primo incontro con il sindaco di Taranto

Si è svolto questa mattina a Palazzo di Città l’incontro di presentazione tra il nuovo General Manager del San Cataldo Container Terminal, Raffaella Del Prete, e il Sindaco Rinaldo Melucci. “Si è potuto discutere – si legge in una nota stampa del comune di Taranto – delle prospettive del porto ionico e dei tanti lavoratori dell’attuale agenzia interinale, dello start-up della rinnovata infrastruttura al Molo Polisettoriale come della possibilità di mettere a sistema con il traffico container altre importanti iniziative economiche e infrastrutture locali, ma anche della relazione stessa del gruppo Yilport con la città di Taranto”.

Melucci ha confermato “il sostegno convinto dell’Amministrazione comunale a questo tipo di insediamenti strategici per il futuro del capoluogo e dell’area vasta e ha apprezzato l’approccio rispettoso dell’investitore nei confronti di lavoratori, autorità e cluster locale. Mi auguro che la conferenza di servizi in itinere acceleri i suoi lavori e consenta quanto prima una agile ripartenza del nostro porto, consentendo finalmente il riavvio al lavoro di tanti addetti – ha dichiarato al termine del confronto il Sindaco -, è una questione di vitale importanza per un’intera comunità, non possiamo vanificare gli sforzi compiuti sin qui dalle Istituzioni a tutti i livelli. L’Amministrazione comunale vigilerà attentamente su questo percorso e offrirà ogni tipo di supporto possibile all’azienda, alle parti sociali, all’Agenzia delle Dogane, alla stessa Autorità Portuale del Mar Ionio, a chiunque avesse titolo per riposizionare adeguatamente Taranto sulla mappa dei traffici globali”.