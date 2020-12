Zona gialla, cosa si potrà fare in Puglia dal 6 dicembre

Zona gialla non significa “liberi tutti”. Le restrizioni ci sono e differiscono di poco rispetto a quelle previste nella zona arancione. Il coprifuoco è confermato dalle 22 alle 5.

Così il Decreto firmnato ieri a Palazo Chigi

Negozi e centri commerciali

I negozi restano aperti. Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita. Nessuna restrizione per supermercati e alimentari, farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, tabacchi ed edicole.





Bar e ristoranti

Bar, ristoranti, gelaterie e pasticcerie aperti fino alle 18.

Teatri e mostre

Chiusura di teatri, mostre e musei, sale bingo, centri scommesse e slot machine, anche in bar e tabaccai.

Sport

Le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali sono sospese, fatta eccezione per livelli essenziali di assistenza per le attività riabilitative o terapeutiche e per gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, che devono partecipare a competizioni ed eventi riconosciuti di rilevanza nazionale. È consentito recarsi presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, dell’area gialla, per svolgere esclusivamente all’aperto l’attività sportiva di base, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento. Sospeso lo svolgimento degli sport di contatto. Allenamenti per sport di squadra in forma individuale, all’aperto e nel rispetto del distanziamento.

Trasporti

Ridotta al 50% la capienza di bus e treni regionali.

Autocertificazione

L’autocertificazione serve soltanto durante la fascia oraria dalle 22.00 alle 5.00.