Taranto, oggi seconda provincia pugliese per contagi covid: 149 casi sui 765 del bollettino

Aggiornamento covid domenica 7 febbraio 2021 (le domeniche precedenti). In Puglia sono stati registrati 8751 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 765 casi positivi:

CASI PER PROVINCIA

332 in provincia di Bari, 28 in provincia di Brindisi, 52 nella provincia BAT, 132 in provincia di Foggia, 75 in provincia di Lecce, 149 in provincia di Taranto, 1 caso di residenza non nota. 4 casi di residenti fuori regione sono stati riclassificati e attribuiti. Sono stati registrati 8 decessi: 1 in provincia di Bari, 5 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Taranto.





Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 1374908 test.

74.425 sono i pazienti guariti.

51.266 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 129.090, così suddivisi:

49.109 nella Provincia di Bari;

14.159 nella Provincia di Bat;

9.332 nella Provincia di Brindisi;

26.949 nella Provincia di Foggia;

10.950 nella Provincia di Lecce;

17.902 nella Provincia di Taranto;

566 attribuiti a residenti fuori regione;

123 provincia di residenza non nota.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia http://rpu.gl/hs54y